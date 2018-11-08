СЕГОДНЯ 05:41 2018-11-08T05:54:00+03:00

К этому часу датчики проекта «Красноярск.Небо», установленные в разных районах краевого центра показывают: воздух почти везде чистый. Фото: скриншот

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Рассеялся за ночь: в Красноярске к утру стало легче дышать, а датчики зафиксировали чистый воздух. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали организаторы проекта «Красноярск.Небо».

Напомним, накануне, 7 ноября вечером над Красноярском повисла густая дымка, многие горожане, живущие в разных районах краевого центра, пожаловались в соцсетях: дышится тяжело, в воздухе пахнет гарью и еще чем-то неприятным. Говорят, сильнее всего это ощущалось на правом берегу, в Первомайском (Кировский район). Но за ночь ситуация в корне изменилась – воздух стал свежее, что отметили и жители города и приборы, фиксирующие загрязнение. К этому часу датчики проекта «Красноярск.Небо», установленные в разных районах краевого центра показывают: воздух почти везде чистый. Незначительное загрязнение наблюдается лишь на одной улице – на Мужества.