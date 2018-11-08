2018-11-08T05:24:19+03:00
Общество

Красноярск центральный: в нашем городе разместят электронную таможню Сибири

По словам губернатора края Александра Усса, это свидетельствует о том, что Красноярску возвращается статус одного из центральных городов СФО
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Электронную таможню Сибири должны создать в краевом центре к 2020 году.Электронную таможню Сибири должны создать в краевом центре к 2020 году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск центральный: в нашем городе разместят электронную таможню всего сибирского региона. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства региона.

О таком решении федерального центра губернатор края Александр Усс сообщил на рабочей встрече с руководством заксобрания, председателями комитетов и руководителями фракций политических партий регионального парламента. По словам Усса, ранее предполагалось, что такой центр создадут в Омске. Теперь электронную таможню решили основать в Красноярске. И это свидетельствует о том, что Красноярску возвращается статус одного из центральных городов СФО.

- Теперь именно Красноярск становится таким центром, что для нас во всех отношениях очень значимо и правильно. Это более 400 квалифицированных рабочих мест, - прокомментировал губернатор Красноярского края.

Электронную таможню Сибири должны создать в краевом центре к 2020 году.

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