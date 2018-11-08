СЕГОДНЯ 05:08 2018-11-08T05:09:15+03:00

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В Красноярске на Коммунальном мосту автомобиль такси врезался в автобус – есть пострадавшие. Информация об аварии, а также видео с места ДТП в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария случилась накануне, 7 ноября, вечером, когда уже было темно. Судя по кадрам ролика, видео снял водитель, ехавший по мосту следом. По его словам, машина, врезавшаяся в автобус – это такси. Очевидцы предполагают, что таксист хотел уйти со второй правой полосы в крайнюю правую и повернуть на остров Отдыха, но по каким-то причинам он не увидел, что по крайней полосе двигался автобус. Как говорят те, кто видел, как все случилось, находившиеся в такси люди получили травмы.

Коммунальный мост 07.11.2018 ЧП Красноярск.Видео: "ЧП-Красноярск"

Сейчас в обстоятельствах ДТП будут разбираться дорожные полицейские, им предстоит выяснить, причины случившегося, степень вины каждого водителя и то, в каком состоянии они были на момент столкновения.