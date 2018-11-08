СЕГОДНЯ 04:40 2018-11-08T04:40:22+03:00

Что будет интересного и полезного для горожан в новой зоне отдыха?

Изменить размер текста: A A

Вместо гаражей: в Красноярске открывают «Добрый» сквер. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации Октябрьского района краевого центра (новый сквер находится на территории этого района).

Как говорят авторы проекта, новая зона отдыха стает местом старта и реализации разных социальных проектов. А пока здесь обустроили площадки по интересам для разных возрастов: зону для активного отдыха школьников младших классов и их родителей, зону тихого отдыха с книжным шкафом и столом для настольных игр.

- В центре сквера установили монумент виде руки с ребенком, а самое главное, здесь появились места для презентации добрых дел, - говорят в пресс-службе администрации Октябрьского района.

КОНКРЕТНО

Где находится новый сквер:

- возле дома №39 «А» на Новосибирской.

Когда состоится открытие сквера:

- сегодня, 8 ноября, в 17.30.