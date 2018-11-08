2018-11-08T04:40:22+03:00
Общество

Вместо гаражей: в Красноярске открывают «Добрый» сквер

Что будет интересного и полезного для горожан в новой зоне отдыха?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Новый сквер обустроили в Октябрьском районеНовый сквер обустроили в Октябрьском районеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Вместо гаражей: в Красноярске открывают «Добрый» сквер. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации Октябрьского района краевого центра (новый сквер находится на территории этого района).

Как говорят авторы проекта, новая зона отдыха стает местом старта и реализации разных социальных проектов. А пока здесь обустроили площадки по интересам для разных возрастов: зону для активного отдыха школьников младших классов и их родителей, зону тихого отдыха с книжным шкафом и столом для настольных игр.

- В центре сквера установили монумент виде руки с ребенком, а самое главное, здесь появились места для презентации добрых дел, - говорят в пресс-службе администрации Октябрьского района.

КОНКРЕТНО

Где находится новый сквер:

- возле дома №39 «А» на Новосибирской.

Когда состоится открытие сквера:

- сегодня, 8 ноября, в 17.30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ увеличил бонусные мили для путешественников
Коллега-учитель: в Красноярске готовят наставников для работы на производстве
Не дошла до работы: пропавшую красноярку нашли в реанимации под чужой фамилией
Без колеса и на крыше: в Красноярске на спуске с Белинского в жесткое ДТП попал делимобиль
За неделю в Красноярском крае простудой и гриппом заболели более 6 000 человек
Рассеялся за ночь: в Красноярске к утру стало легче дышать, а датчики зафиксировали чистый воздух
Красноярск центральный: в нашем городе разместят электронную таможню Сибири
В Красноярске на Коммунальном мосту автомобиль такси врезался в автобус – есть пострадавшие
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
СМИ: мэр Канска Надежда Качан вскоре отправится в отставку из-за уголовного дела
В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал
В Красноярске мастер спорта по борьбе убил приятеля-инвалида
Экс-сотрудницу краевого ГУ ФСИН заподозрили во взятках на 1 миллион рублей
«Енисей» и «Краснодар» поменялись кругами в РПЛ из-за погоды в Красноярске
ВТБ приобретает «Запсибкомбанк»
Жители Красноярского края взяли кредитов на 181 миллиард рублей
Улица Декабристов в Красноярске снова станет двусторонней
В Красноярском крае победительницу конкурса «Самая красивая мама -2» ожидает приятный сюрприз