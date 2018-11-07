2018-11-07T14:26:16+03:00
Происшествия

В Красноярске мастер спорта по борьбе убил приятеля-инвалида

... и пытался скрыть преступление, замыв следы крови
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На мужчину завели уголовное делоНа мужчину завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 55-летний мастер спорта по борьбе жестоко расправился с другом-инвалидом, сообщает краевой следком. Более того, мужчина цинично попытался выставить преступление, как несчастный случай, и замыл следы крови в своей квартире, где, к слову, и обнаружили тело 53-летнего инвалида.

- 07 ноября этого года в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Дубровинского,100 обнаружено тело мужчины-инвалида с признаками насильственной смерти, - рассказали детали убийства в СУ СКР по Красноярскому краю. - Оперативники выехали на место и выяснили, что между 55-летним хозяином квартиры и его 53-летним знакомым ночью во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой владелец квартиры нанес своему гостю несколько ударов, оказавшихся смертельными.

Затем спортсмен замыл следы крови, пытаясь избежать ответственности. На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он задержан.

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