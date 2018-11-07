Экс-сотрудницу краевого ГУ ФСИН заподозрили во взятках на 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-07T14:09:16+03:00

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Во взяточничестве и вымогательстве заподозрили правоохранители бывшую сотрудницу ГУФСИН, которая являлась начальником отдела материально-технического обеспечения центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ОИУ-26. Следователи считают, что женщина несколько лет подряд занималась поборами, заставляя коммерсантов, сотрудничавших с учреждением платить ей откаты. Общая сумма взяток более чем солидная.

- Обвиняемая, являясь должностным лицом, в период с 02 декабря 2014 года по 13 апреля 2017 года путем вымогательства получила взятки на общую сумму более одного миллиона рублей от директоров коммерческих предприятий за своевременную отгрузку лесопродукции. Она требовала передавать 5 тысяч рублей за каждый отгруженный вагон в 2015 году и 10 тысяч рублей за каждый отгруженный вагон в 2016 и в 2017 году, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

Вину бывшая начальница не признает. На нее завели дело по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом крупной взятки, сопряженное с вымогательством). В ближайшее время ее судьбу решит суд, дело уже передано.