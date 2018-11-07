2018-11-07T13:54:58+03:00
Спорт

«Енисей» и «Краснодар» поменялись кругами в РПЛ из-за погоды в Красноярске

Очередной матч красноярцы проведут на выезде
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мктч второго круга пройдет в КрасноярскеМктч второго круга пройдет в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Матч 14-го тура РПЛ «Енисей» - «Краснодар» перенесли из Красноярска из-за плохой погоды. В городе резко похолодало, прошел снег. Прогноз погоды на 11 ноября также неутешителен. В связи с этим и решено перенести игру в Краснодар. Об этом сообщили в РПЛ.

- С учетом обращений «Енисея» и «Краснодара» РПЛ приняла решение: матч первого круга с участием команд «Енисей» и «Краснодар» провести в Краснодар, - говорится в официальном сообщении Российской футбольной премьер-лиги.

Матч второго круга при этом состоитс в Красноярске. О дате будет сообщено позднее. Напомним, что «Енисей» в данный момент занимает последнюю строчку турнирной таблицы: команда находится на 16 месте. В активе у красноярцев 6 очков. «Краснодар» занимает третью позицию в общем рейтинге, у команды «быков» 13 баллов.

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