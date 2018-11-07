2018-11-07T12:26:09+03:00
Экономика

ВТБ приобретает «Запсибкомбанк»

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ достиг договоренности с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций одного из ведущих банков Уральского федерального округа. Соответствующий меморандум был подписан сторонами.

По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет «Запсибкомбанка». Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрытие сделки планируется до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений Группы ВТБ.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Запсибкомбанка» – как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности Группы ВТБ. Команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка ВТБ.

«Клиенты «Запсибкомбанка» не почувствуют никаких неудобств в ходе объединения с ВТБ и смогут воспользоваться всеми преимуществами от использования передовых и технологичных продуктов и сервисов, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – По нашей оценке, «Запсибкомбанк» входит в число ведущих игроков своего региона. Его команда ведет эффективный бизнес с грамотной структурой баланса, высоким качеством активов и выстроенными отношениями с клиентской базой. Предстоящая интеграция лишь усилит его позиции на банковском рынке Урала».

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