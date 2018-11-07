2018-11-07T11:24:42+03:00
Общество

Улица Декабристов в Красноярске снова станет двусторонней

С 16 ноября участок между Бограда и Дубровинского будет двусторонним, но не надолго, всего на год
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возможно, схема станет постояннойВозможно, схема станет постояннойФото: Мария ЛЕНЦ
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Схема движения на Декабристов в Красноярске изменится с 16 ноября, сообщили в администрации города. Речь об участке дороги между улицами Бограда и Дубровинского. Сейчас движение здесь одностороннее, оно введено на время ремонта. В администрации отмечают, что это снизило автомобильные заторы в центре, в районе Красной площади.

Однако палка оказалась о двух концах: односторонний порядок езды увеличил пробки на Ломоносова. Чтобы разгрузить улицу, решено на время вернуть прежний порядок движения - двусторонний. Это касается участка от Бограда до Ломоносова. Двусторонний режим будет действовать с 23 часов 16 ноября этого года до 21 часа 30 ноября 2019 года. Если нагрузка на дорожную сеть при таком режиме снизится, двустороннее движение сделают постоянным.

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