2018-11-07T10:39:55+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярском крае победительницу конкурса «Самая красивая мама -2» ожидает приятный сюрприз

Прием заявок на участие все еще открыт!
Ирина КИРШЕВА
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Для каждого ребенка его мама самая красивая и любимаяДля каждого ребенка его мама самая красивая и любимаяФото: Мария ЛЕНЦ
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Мальчики и девочки всего мира готовят сюрпризы, чтобы подарить их в Международный День матери самым нежным, милым и любимым мамочкам.

В Красноярском крае в преддверии этого светлого праздника стартовал совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» фотоконкурс «Самая красивая мама - 2». Условия простые. Нужно только загрузить свою фотографию на страницу конкурса. В описании напишите, где был сделан снимок и при каких обстоятельствах, а еще немного о себе и своих детях (ребенке). Укажите свой контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается). Важно: от каждого участника принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ему).

В финал попадут пять конкурсанток - лидеров голосования. Каждая получит шикарные подарки от партнера конкурса. Ну а обладательницу первого места ожидает приятный сюрприз. Какой? Пока секрет. Но поверьте, разочарованы вы точно не будете.

Напоминаем, что прием заявок продлится до 21 ноября. С 22 ноября стартует голосование и завершится 26 ноября. 27 ноября станут известны имена финалисток. А 28 ноября мы будем ждать победительниц на торжественное вручение подарков.

За понравившуюся участницу смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

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