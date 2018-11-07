2018-11-07T10:04:52+03:00
Экономика

Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Компания ВТБ Страхование стала победителем конкурса в номинации «Лучшее коробочное решение для защиты здоровья», который проводился Агентством страховых новостей в рамках ежегодного форума «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Победителем признан страховой полис «Управляй здоровьем», который предназначен для защиты на случай диагностирования онкологических и других серьезных заболеваний.

Страховая защита включает полную организацию лечения: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, оплату медицинских услуг на сумму до 7 млн рублей, а также единовременные выплаты до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы. Полисы онкострахования доступны для людей в возрасте до 75 лет.

«Уникальность нашего полиса «Управляй здоровьем» заключается в его комплексности. Полис включает сопровождение клиентов на всех этапах лечения, юридическую и психологическую поддержку, - комментирует первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов. – Несмотря на сложность и глубину продукта, для клиента он максимально прост и понятен: чтобы приобрести его, не нужно заполнять анкеты, проходить медосмотры и собирать документы. В случае выявления заболевания все заботы о лечении возьмет на себя наша компания».

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