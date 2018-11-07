Владельцы снесенных павильонов на Красной площади подали в суд на мэрию
В Красноярске не утихают скандалы со сносом павильонов. Как сообщили в арбитражном суде края, несколько предпринимателей, чьи торговые точки располагались на Красной площади, подали в суд на мэрию, чтобы добиться компенсаци ущерба.
Владельцы ларьков говорят, что департамент градостроительства прислал уведомления о досрочном расторжении договоров аренды с требованием снести ларьки самостоятельно. Напомним, что бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в арбитраж с целью эти уведомления признать незаконными, а властям Красноярска предписал остановить снос до решения суда. На этот документ администрация Железнодорожного района не обратила внимания и павильоны снесли.
Владельцы павильонов считают это снос незаконным и требуют компенсировать ущерб от него. В арбитраж на данный момент поступила три иска, стоимость каждого - 100 тысяч рублей. Напомним, что осенью 2018 года краевой арбитраж признал снос павильонов законным.