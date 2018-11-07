2018-11-07T08:17:19+03:00
Общество

Фонд капремонта выплатит жителю Ачинска 70 000 рублей за затопленную квартиру

Жилье мужчины пострадало во время ремонта кровли
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине удалось добиться выплатыМужчине удалось добиться выплатыФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителю Ачинска удалрсь добиться от регионального фонда капремонта возмещения ущерба за затопленную во время ремонта крыши квартиру. Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, куда за помощью обратился мужчина, независимые эксперты оценили ущерб в 67 200 рублей. Именно такой суммы и добивался ачинец. Подрядчиком ремонта было ЗАО «Востоксибдорстрой», фонд же выступал заказчиком работ. И поначалу там не согласились с оценщиками мужчины, решив довести дело до суда.

Во время тяжбы, впрочем, сторонам удалось договориться. При этом фонд выплатил мужчине даже больше, чем тот заявлял: 67 200 рублей - возмещение ущерба, еще 4 000 - за услуги независимого эксперта и 750 рублей - услуги юриста. Общая сумма компенсации достигла 71 950 рублей. Какие повреждения предстоит ликвидировать в квартире - не сообщается.

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