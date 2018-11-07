В Красноярске Солонцы-2 и автовокзал соединили новым автобусным маршрутом

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-07T07:54:42+03:00

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Новый автобусный маршрут уже вскоре появится в Красноярске, сообщили в местном фонде жилищного строительства. Теперь добираться из Солонцов-2 до междугороднего автовокзала станет намного проще. Добавим, что это будет первый в городе автобус, маршрут которого пройдет через Северное шоссе.

Схему движения постарались сделать гибкой, учесть все крупные пересадочные пункты в районе. Это даст возможность жителям Солонцов добраться практически в любой район города без пересадок. Маршрут длинный и выглядит он так: поселок Кразовский — ЖК «Ясный» — Утренняя — Северное шоссе — Авиаторов — Молокова — 78-й Добровольческой бригады — Октябрьская — Взлетная — междугородний автовокзал. Длинна маршрута составляет 8 километров. Пока на нем не везде имеются остановочные павильоны, но вскоре недостающие обещают установить. Курсировать автобус начнет, как только окончитсястроительство дорог в Солонцах-2. Пока в департаменте транспорта точной даты начала работы маршрута не назвали.