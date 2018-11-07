В Красноярске в сквере Победителей появилась новая смотровая площадка «Сова»

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-07T07:18:28+03:00

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Новый арт-объект в сквере Победителей в Красноярске называется «Сова». Это мини-смотровая площадка, проект которой победил в номинации «Ландшафтный дизайн», в конкурсе по оформлению городских пространств «Искра». На конкурс, к слову, как рассказали в администрации, в этом году было подано сорок заявок. «Сова» состоит которая состоит из двух основных частей, - «поднятые крылья», рассеченные пешеходной дорожкой. Авторы задумали ее так, чтобы отсюда открывался вид на Качу и Енисей, а также на остров Татышев.

Работали над «Совой» больше двух месяцев.

- Если вам хочется понаблюдать мерцающие огни, то вы можете сделать это из беседки в вечернее время. Теперь там происходит настоящая феерия мерцающего света, который работает автономно, - говорят авторы арт-объекта.

Напомним, конкурс молодежных соцпроектов по оформлению городских пространств «Искра» проходит в Красноярске уже 4 года. Автором «Совы» стала красноярка Елена Буракова.