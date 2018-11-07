2018-11-07T07:02:37+03:00
Общество

В Зеленогорске из квартиры позреваемого в краже из-за антисанитарии изъяли 2 детей

На учете семья не состояла
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Детей временно изъяли у мамыДетей временно изъяли у мамыФото: Мария ЛЕНЦ
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Одного из жителей Зеленогорска заподозрили в квартирной краже. На мужчину в полицию пожаловался знакомый. Полицейские начали расследование и пришли к подозреваемому домой. В квартире же нашли не его, а женщину с двумя ребятишками 4 и 7 лет. В полной антисанитарии. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, в помещении не было приготовленной пищи, все, включая коридоры, было захламлено вещами. Добавим, что на учете в социальных службах семья не состояла.

На место вызвали сотрудников ПДН и опеки, ребятишек временно поселили в социальный приют. По данному факту начата проверка, полиция выясняет, состоят ли дети на учете в поликлинике, посещают ли учебные заведения. Не исключено, что обоих малышей вернут маме. В случае если она, конечно, приведет в порядок квартиру. Что казасется подозреваемого в краже, то его ищут.

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