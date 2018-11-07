2018-11-07T06:47:20+03:00
Общество

В Красноярске 535 семей переехали из бараков на трассе Универсиады в новое жилье

Для переселения выделено 63 дома
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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231 человек предпочел деньги231 человек предпочел деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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535 красноярских семей, живших в районе трасс Универсиады, получили новые квартиры, сообщили в администрации Красноярска. Люди переехали из бараков по специально запущенной для этого программе переселения. Для переезда выделено 63 здания. Известно, что администрация купила для них 304 квартиры в Советском, Октябрьском и Центральном районах города.

Добавим, что у горожан был выбор: новая квартира или денежная компенсация. И многие из тех, кто попал под программу «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» в рамках Универсиады, согласились именно на новые квартиры. Однако нашлись и те, кто предпочел взять деньгами: администрация уже выплатила 231 компенсацию. Чтобы попасть в программу, жители должны были сами получить заключение экспертной организации и обратиться в межведомственную комиссию администрации города по признанию домов аварийными и подлежащими сносу.

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