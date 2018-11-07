Сдачу дороги на Волочаевской в Красноярске могут затянуть на год

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-07T06:25:40+03:00

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Подрядчик строительства развязки на Волочаевской - УСК «Сибиряк» обратился в арбитражный суд с искомк «КрУДору». Компания не успевает к сроку закончить все работы на объекте и добивается отсрочки даты сдачи. Напомним, по условиям контракта, строительство должно быть завершено до 31 декабря текущего года. Юристы «Сибиряка» хотят отсрочить дату сдачи объекта еще на год, до 1 сентября 2019 года. Мотивирует компания такое требование проволочками со сносом домов в частном секторе, которые значительно затянули работы.

Сейчас подрядчик не успевает разбить в районе Волочаевской сквер, и выполнить это до конца годда технически невозможно. Добавим, что данные проблемы подрядчика на автомобилистах никак не скажутся: движение по новой магистрали откроют до конца года, как и планировалось. Иск подрядчика арбитраж рассмотрит 15 ноября.