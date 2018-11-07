Красноярских скрипачей наградили на международном конкурсе в Париже

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-07T06:13:16+03:00

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Виртуозное владение скрипкой показали на международном конкурсе «Inter Cordes» в Париже юные скрипачи из Красноярска, сообщают Городские новости. И получили заслуженные награды. В конкурсе участвовали юные музыканты из красноярской детской школы искусств № 8. Теперь у ребят в личных копилках не только навыки, но и международное признание. Первое место в номинации «Сольное исполнение» заняла красноярка Дарья Манза. Коллектив скрипачей «Созвучие» стал лучшим в номинации «Ансамбль».

Жюри у конкурса было требовательным, тщательно оценивали мастерство музыкантов. К слову, был в нем и представитель из Красноярска. В качестве эксперта на первый международный конкурс «Inter Cordes» был приглашен художественный руководитель Красноярского камерного оркестра, заслуженный деятель искусств России, почетный гражданин Красноярска Михаил Бенюмов.