2018-11-07T05:52:44+03:00
Общество

В Красноярске приготовили и съели 30-килограммовый бутерброд с салом

Огромный «салбургер» пользовался особенной популярностью на фестивале  «День Сибирского подворья»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Гигантский салбургер Фото: администрация КрасноярскаГигантский салбургер Фото: администрация Красноярска
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В сибирские морозы подкрепиться бутербродом с салом - дело святое. Пожалуй, ничто так не придает сил, как классический бутерброд с одним из любимых национальных продуктов. Особенно душевно такие бытерброды в ход шли на фестивале «День Сибирского подворья», который прошел в Октябрьском районе Красноярска в минувшие выходные. Организаторы для гостей постарались на славу и сварганили бутерброд с салом весом 30 килограммов. Он был приготовлен из ломтиков отменного сала, и раздавали его по кусочкам.

Гиганту придали форму цифры 80 - именно столько лет празднует Октябрьский район в этом году. По традиции тут же провели и широкую ярмарку, главным блюдом которой было сало. Вареное, копченое, соленое по разным рецептам - в общем, подойдет для любого сибирского гурмана.

- За годы существования фестиваль превратился в настоящие народные гуляния, где каждый пришедший может сделать не только нужные покупки, но и отдохнуть всей семьей, - рассказал Игорь Ким, глава администрации района. - Сохраняя традиции, мы стараемся из каждого нашего продовольственного фестиваля сделать событие – веселое, яркое, интересное.

И в этом году организаторам это удалось. 30-килограммовый бутерброд стал настоящим королем праздника, и его с удовольствием съели гости. К слову, на ярмарке собралось 2 500 человек.

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