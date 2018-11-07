2018-11-07T05:19:29+03:00
Общество

Глава Красноярска оценил ночную уборку улиц от снега

Говорит, даже лучше, чем ожидал
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Снегоуборщики теперь работают в основном в ночном режимеСнегоуборщики теперь работают в основном в ночном режимеФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин оценил работу снегоуборочной техники на улицах города в ночное время. Мэр проверил, как вывозят снег на 25 магистральных улицах Красноярска, поговорил с рабочими и написал об этом на своей страничкке в Инстаграм. В целом Еремин остался результатом ночного рейда доволен.

- Всегда переживаю, чтобы все было хорошо, - делится впечатлениями в соцсетх мэр. - Убедился, что на практике даже лучше, чем в теории. Пообщался с мужиками. Дело знают твердо, техникой управляют уверенно, а значит, и нам спокойно.

Напомним, трехдневный снегопад стал причиной ряда ЧП на дорогах Красноярска и края. За несколько дней, по данным метеорологов, выпала месячная норма осадков, и многие водители оказались неготовы к такому. Снегоуборочная техника (более 100 единиц) выходит на расчистку улиц Красноярска по ночам.

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