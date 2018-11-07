2018-11-07T05:04:41+03:00
Общество

Красноярцы отстояли 100-летний офицерский дом на Малиновского

Сноса требовала одна из местных жительниц, чтобы получить новую квартиру
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В новый дом женщине переехать не удалосьВ новый дом женщине переехать не удалосьФото: Мария ЛЕНЦ
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Кирпичной трехэтажке на Малиновского, 12 в военном городке Красноярска более 100 лет. Такие дома в начале 20 века строили для офицеров, они уже тогда были оснащены канализацией. И по тем временам считались очень комфортабельными. Пустить один из таких вековых домов под снос решила одна из местных жительниц, потребовав признать его аварийным, чтобы получить новую квартиру. Но жители дома воспротивились такому повороту событий.

Вопрос рассмотрели на заседании специальной комиссии в департаменте горхозяйства. И город выделил деньги, чтобы дом привели в надлежащее состояние. Строители обновили фундамент, стену в подъезде, кровлю. Женщину, впрочем, это не устроило: куда лучше новая квартира. Комиссия департамента горхозяйства встала на сторону абсолютного большинства жильцов. Дом аварийным не признали. В ближайшее время решат вопрос о присвоении ему статуса культурного наследия.

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