17 ударов ножом: жителя Лесосибирска будут судить за убийство отчима

СЕГОДНЯ 04:37 2018-11-07T04:37:11+03:00

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35-летний житель Лесосибирска признал свою вину, рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. В начале августа этого года мужчина зверски расправился со своим 69-летним отчимом. 17 ударов ножом он нанес родственнику. Причина такой зверской ярости не называется.

- В одном из домов в городе Лесосибирске между 35-летним мужчиной и его 69-летним отчимом возникла ссора, в ходе которой пасынок причинил отчиму не менее 17 ударов по различным частям тела, от которых последний скончался, - добавили в пресс-службе регионального следкома.

На лесосибирца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Судьбу мужчины в ближайшее время решит судья. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Лесосибирский городской суд.