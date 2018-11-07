2018-11-07T04:37:11+03:00
Происшествия

17 ударов ножом: жителя Лесосибирска будут судить за убийство отчима

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Дело передано в судДело передано в судФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

35-летний житель Лесосибирска признал свою вину, рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. В начале августа этого года мужчина зверски расправился со своим 69-летним отчимом. 17 ударов ножом он нанес родственнику. Причина такой зверской ярости не называется.

- В одном из домов в городе Лесосибирске между 35-летним мужчиной и его 69-летним отчимом возникла ссора, в ходе которой пасынок причинил отчиму не менее 17 ударов по различным частям тела, от которых последний скончался, - добавили в пресс-службе регионального следкома.

На лесосибирца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Судьбу мужчины в ближайшее время решит судья. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Лесосибирский городской суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске Солонцы-2 и автовокзал соединили новым автобусным маршрутом
МЧС: В Красноярске завтра проверят систему оповещения населения
В Красноярске в сквере Победителей появилась новая смотровая площадка «Сова»
В Зеленогорске из квартиры позреваемого в краже из-за антисанитарии изъяли 2 детей
В Красноярске 535 семей переехали из бараков на трассе Универсиады в новое жилье
Сдачу дороги на Волочаевской в Красноярске могут затянуть на год
Красноярских скрипачей наградили на международном конкурсе в Париже
В Красноярске приготовили и съели 30-килограммовый бутерброд с салом
Глава Красноярска оценил ночную уборку улиц от снега
Красноярцы отстояли 100-летний офицерский дом на Малиновского
На заснеженной трассе фура улетела в кювет на глазах у очевидцев
В Красноярске на Татышеве установят новое освещение
В Красноярском крае сотруднице банка дали 2 года условно за кражу 100 000 со счета клиента
«Ему нужны уход и теплое сердце»: кот, выживший после аварии, ищет хозяина
Пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Иркутской области и сбежал в Красноярск