На заснеженной трассе фура улетела в кювет на глазах у очевидцев

СЕГОДНЯ 04:24 2018-11-07T04:24:00+03:00

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В Красноярском крае из-за гололеда и скользкой трассы фура улетела в кювет. Авария случилась на трассе Р257 «Енисей». Свидетели ДТП утверждают, что водитель ехал по своей полосе, в потоке, потом неожиданно машина вырулила влево, пересекла «встречку» и ухнула в кювет.

Благо, на встречной полосе в этот момент не было транспорта и лобового столкновения удалось избежать. Очевидцы говорят, что водитель грузовика цел и предполагают, что причиной аварии могла быть и пробка, если водитель начал резко тормозить.

- Видели, за ним ехали, - рассказал один из очевидцев, добавив, что остановился проверить водителя и с тем все нормально. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, они установят все обстоятельства аварии. В данный момент фуру уже извлекли из кювета, и водитель продолжил свой путь.