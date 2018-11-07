2018-11-07T04:24:00+03:00
Происшествия

На заснеженной трассе фура улетела в кювет на глазах у очевидцев

ДТП случилось на трассе Р257 (М-54) «Енисей»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Красноярском крае из-за гололеда и скользкой трассы фура улетела в кювет. Авария случилась на трассе Р257 «Енисей». Свидетели ДТП утверждают, что водитель ехал по своей полосе, в потоке, потом неожиданно машина вырулила влево, пересекла «встречку» и ухнула в кювет.

Благо, на встречной полосе в этот момент не было транспорта и лобового столкновения удалось избежать. Очевидцы говорят, что водитель грузовика цел и предполагают, что причиной аварии могла быть и пробка, если водитель начал резко тормозить.

- Видели, за ним ехали, - рассказал один из очевидцев, добавив, что остановился проверить водителя и с тем все нормально. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, они установят все обстоятельства аварии. В данный момент фуру уже извлекли из кювета, и водитель продолжил свой путь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
17 ударов ножом: жителя Лесосибирска будут судить за убийство отчима
В Красноярске на Татышеве установят новое освещение
В Красноярском крае сотруднице банка дали 2 года условно за кражу 100 000 со счета клиента
«Ему нужны уход и теплое сердце»: кот, выживший после аварии, ищет хозяина
Пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Иркутской области и сбежал в Красноярск
Крупнейшая выставка животных «Зоомир» пройдет в Красноярске
Клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада в Красноярске
Вундеркинд из Красноярска покорил Максима Галкина лекцией о космосе
Пьяная бесправница с тремя детьми в салоне сбила колонку АЗС в Красноярском крае
Вылетевший на встречку водитель «Крузера» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал за 400 км
В конкурсе «Открытка для мамы -2018» пока лидирует пластилиновая картина 6-летнего Ильи Анисимова
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Новые кадровые назначения произведены в правительстве Красноярского края
«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом
Новые школьные автобусы и машины скорой закупят для Красноярского края
Завтра в центре Красноярска изменится схема движения
Красноярский школьник уступил индийцу в конкурсе от создателей Google и Facebook
Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады
«Хонда» всмятку: в жестком ДТП под Красноярском погиб мужчина
«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы
Наталья Табаринцева возглавит объединенный бизнес ВТБ в Красноярске
ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска
ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза
Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев