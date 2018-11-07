2018-11-07T04:05:00+03:00
Общество

В Красноярске на Татышеве установят новое освещение

Работы по обновлению освещения уже ведутся
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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Любимое место отдыха красноярцев, Татышев-парк, вскоре станет еще красивее. Как рассказали в администрации Красноярска, здесь полным ходом идут работы по установке нового освещения. Поменяют опоры, а старые, отслужившие свой срок светильники, поменяют на новые энергосберегающие лампы. Особенно заметно это станет в западной части острова, у ледового катка, где опоры заменены, а все провода упрятаны под асфальт.

Однако это не все работы по освещению, которые запланировали здесь провести. До конца ноября на всем острове заменят 80 светильников, проложат 2000 метров подземного кабеля. Добавим, что новый вариант освещения куда более экономичный: помимо энегосберегающих ламп имеется и автоматическая система включения и отключения света. Так что заниматься спортом здесь станет еще удобнее.

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