В Красноярском крае сотруднице банка дали 2 года условно за кражу 100 000 со счета клиента

СЕГОДНЯ 03:44 2018-11-07T03:44:42+03:00

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Сотрудница одного из крупных банков в августе этого года решила обогатиться за счет клиента. Женщина имела прямой доступ к операциям по вкладам и счетам и смогла легко добраться до чужих денег. Как рассказали в краевой прокуратуре, она несколько раз подделала подпись клиента на документах, оформила расходные ордера и списала деньги. Таким образом, в кармане сотрудницы банка оказалось 95 000 рублей. Деньги воровка истратила на себя. Когда попалась, решила не отпираться и полностью признала вину.

- Учитывая установленные обстоятельства, судом вынесен обвинительный приговор, сотрудница банка признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), за которое ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 02 года 03 месяца условно, - рассказали в прокуратуре.

Пока шел суд, следователи обнаружили еще два подобных факта, по ним также женщину будут судить.