2018-11-07T03:12:49+03:00
Происшествия

Пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Иркутской области и сбежал в Красноярск

27-летнего мужчину нашли в одной из больниц краевого центра
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске мужчина обратился к медикамВ Красноярске мужчина обратился к медикамФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария со смертельным исходом случилась еще 4 ноября в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области. Около 05.00 утра пьяный водитель Toyota Land Cruiser на скорости вылетел на «встречку», по которой в это время ехал Nissan March с тремя женщинами в салоне. Малолитражкатакого тарана не выдержала, ее буквально смяло.

Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, 27-летний житель Тайшетского района сбежал. Да, не куда-нибудь, а за 400 километров, в Красноярск. Одна из пассажирок Nissan March, ровесница пьяного лихача, ей тоже 27 лет, погибла на месте.

Как рассказали в ГИБДД, на беглеца поступила ориентировка. Его искали примерно сутки. И обнаружили в одной из больниц Красноярска. Предварительно - в момент аварии он был пьян. Расследование дорожного происшествия продолжается.

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