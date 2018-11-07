Пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Иркутской области и сбежал в Красноярск
Авария со смертельным исходом случилась еще 4 ноября в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области. Около 05.00 утра пьяный водитель Toyota Land Cruiser на скорости вылетел на «встречку», по которой в это время ехал Nissan March с тремя женщинами в салоне. Малолитражкатакого тарана не выдержала, ее буквально смяло.
Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, 27-летний житель Тайшетского района сбежал. Да, не куда-нибудь, а за 400 километров, в Красноярск. Одна из пассажирок Nissan March, ровесница пьяного лихача, ей тоже 27 лет, погибла на месте.
Как рассказали в ГИБДД, на беглеца поступила ориентировка. Его искали примерно сутки. И обнаружили в одной из больниц Красноярска. Предварительно - в момент аварии он был пьян. Расследование дорожного происшествия продолжается.