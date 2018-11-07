2018-11-07T03:13:19+03:00
Дом. Семья

«Ему нужны уход и теплое сердце»: кот, выживший после аварии, ищет хозяина

Малыш идет на поправку, осталось найти новый дом и своего человека
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Малыш или Броша ищет новый дом Фото: соцсетиМалыш или Броша ищет новый дом Фото: соцсети
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Малышу (пока ветеринар и волонтеры его называют именно так) крупно повезло: он выжил после того, как несколько дней назад попал под колеса машины в Минусинске. Ветеринары сказали, что жизненно важные органы у котика не задеты, а остальное поправимо, заживет. Уже через месяц котейка встанет на все четыре лапы. Нашла его жительница Минусинска Лена Мироненко, когда вечером 4 ноября, уже в полумраке, возвращалась домой.

- Пациент будет жить, - рассказывает Лена. - Но есть просьба ко всем неравнодушным: может, кто-нибудь узнает в этом малыше, своего домочадца. Это мальчик, ему года три. Возможно, вы захотите его просто приютить. Мы его поднимем, но ему важен уход в первое время, добрые руки и теплое сердце.

Не исключено, что кота заберет хозяин, от которого он удрал. Один из местных жителей вроде бы опознал в коте своего Брошу. Если это так, то у Броши есть шанс вернуться домой. Если же хозяин так и не выйдет на связь, кот будет искать нового человека и дом. Возможно, у него начнется совсем другая жизнь. Не даром говорят, что у кошек их девять!

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