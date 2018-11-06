Крупнейшая выставка животных «Зоомир» пройдет в Красноярске

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-06T16:12:56+03:00

Здесь можно будет увидеть тысячи зверей и птиц

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Красноярск встречает крупнейшую выставку животных «Зоомир». Только представьте: тысячи зверей и птиц соберутся под одной крышей.

- Кроме того, здесь будут представлены ведущие заводчики и производители зоотоваров, - обещают организаторы. – А еще состоятся самые масштабные в Сибири выставки собак и кошек.

Для тех, кто мечтает познакомиться с братьями нашими меньшими поближе, каждый день будет работать «Ласковый зоопарк» с настоящей ламой, енотом, лисой, шиншиллами. Вы сможете погладить и покормить козочек, кроликов и ослика, сфотографироваться с пони, хаски и самоедами.

Впервые на выставку привезут несколько сотен экзотических птиц, декоративных кур, попугаев, породистых голубей, рыб и крабов.

Также можно будет выбрать самые лучшие аксессуары и корма для своего питомца. Участие в мероприятии примут ведущие производители и торговые марки, не представленные в Красноярске.

Ждем в МВДЦ «Сибирь» с 9 по 11 ноября!