2018-11-06T15:57:24+03:00
Происшествия

Клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада в Красноярске

«А мы-то думали: все, зима», - комментируют в соцсетях
Ася ЖУКОВА
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Клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада в Красноярске. Фото: Анатолий СЕРГЕЕВ, соцсети.Клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада в Красноярске. Фото: Анатолий СЕРГЕЕВ, соцсети.
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Огромного клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада. Фото паразита опубликовал в своем фейсбуке житель Красноярска Анатолий Сергеев. По словам мужчины, он обнаружил клеща на своем питомце после того, как тот вернулся с прогулки в поселке Удачный.

Паразит оказался просто гигантский. Как видно, успел разбухнуть от крови. В конце концов, его решили сжечь.

- Пока еще подобные случаи не редкость, - прокомментировали нашим коллегам с телеканала ТВК в центре гигиены и эпидемиологии края. – К примеру, на прошлой неделе еще приносили несколько паразитов – проверить.

- Мы надеялись, клещи померзли от снега, - удивляются в соцсетях владельцы собак. – А они все еще на тропе войны.

Надо дождаться, пока вся трава окончательно скроется под снегом, поясняют эксперты. Тогда можно будет успокоиться – о клещах мы ничего не услышим - до весны.

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