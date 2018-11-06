Вундеркинд из Красноярска покорил Максима Галкина лекцией о космосе

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-06T15:59:16+03:00

А все началось с того, что он в 4 года увидел звезду

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Вундеркинд из Красноярска потряс телеведущего проекта «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина своими познаниями о космосе. Знакомьтесь, Ян Шней-Красиков, 10 лет.

Он знает такое, о чем многие взрослые и не подозревают. Обаятельный рыжеволосый мальчишка рассказал: заинтересовался космосом с 4 лет. Тогда он увидел звезду и решил узнать, что это такое. Для начала стал читать книги, смотрел даже передачи Хокинга. И с тех пор очень преуспел.

В эфире Ян блеснул знаниями. Ответил на всевозможные вопросы об астрофизике. А потом прочитал авторскую мини-лекцию о космосе. Растолковал, что такое черные дыры, как рождаются новые звезды...

- Мы появились благодаря тому, что наше солнышко – звезда третьего поколения, - заключил он. – У нас сейчас желто-зеленый карлик. До этого были просто невыносимо гигантские звезды. Если бы те две звезды не взорвались, и наша звездочка была бы звездой первого поколения, нас бы всех сидящих здесь не было, и вы бы не смогли тут ничего слушать.

В финале Яну преподнесли книгу Алексея Леонова «Земная и космическая живопись», автограф космонавта, билеты в московский планетарий, медаль за знание астрофизики. И, конечно, рюкзачок со сладостями!