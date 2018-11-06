2018-11-06T15:59:16+03:00
Общество

Вундеркинд из Красноярска покорил Максима Галкина лекцией о космосе

А все началось с того, что он в 4 года увидел звезду
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Вундеркинд из Красноярска покорил Максима Галкина лекцией о космосе. Фото: соцсети, предоставлено родными героя публикации.Вундеркинд из Красноярска покорил Максима Галкина лекцией о космосе. Фото: соцсети, предоставлено родными героя публикации.
Изменить размер текста:

Вундеркинд из Красноярска потряс телеведущего проекта «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина своими познаниями о космосе. Знакомьтесь, Ян Шней-Красиков, 10 лет.

Он знает такое, о чем многие взрослые и не подозревают. Обаятельный рыжеволосый мальчишка рассказал: заинтересовался космосом с 4 лет. Тогда он увидел звезду и решил узнать, что это такое. Для начала стал читать книги, смотрел даже передачи Хокинга. И с тех пор очень преуспел.

В эфире Ян блеснул знаниями. Ответил на всевозможные вопросы об астрофизике. А потом прочитал авторскую мини-лекцию о космосе. Растолковал, что такое черные дыры, как рождаются новые звезды...

- Мы появились благодаря тому, что наше солнышко – звезда третьего поколения, - заключил он. – У нас сейчас желто-зеленый карлик. До этого были просто невыносимо гигантские звезды. Если бы те две звезды не взорвались, и наша звездочка была бы звездой первого поколения, нас бы всех сидящих здесь не было, и вы бы не смогли тут ничего слушать.

В финале Яну преподнесли книгу Алексея Леонова «Земная и космическая живопись», автограф космонавта, билеты в московский планетарий, медаль за знание астрофизики. И, конечно, рюкзачок со сладостями!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупнейшая выставка животных «Зоомир» пройдет в Красноярске
Клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада в Красноярске
Пьяная бесправница с тремя детьми в салоне сбила колонку АЗС в Красноярском крае
Вылетевший на встречку водитель «Крузера» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал за 400 км
В конкурсе «Открытка для мамы -2018» пока лидирует пластилиновая картина 6-летнего Ильи Анисимова
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Новые кадровые назначения произведены в правительстве Красноярского края
«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом
Новые школьные автобусы и машины скорой закупят для Красноярского края
Завтра в центре Красноярска изменится схема движения
Красноярский школьник уступил индийцу в конкурсе от создателей Google и Facebook
Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады
«Хонда» всмятку: в жестком ДТП под Красноярском погиб мужчина
«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы
Наталья Табаринцева возглавит объединенный бизнес ВТБ в Красноярске
ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска
ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза
Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев