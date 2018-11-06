СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-06T15:16:38+03:00

Пьяная бесправница с тремя детьми в салоне сбила колонку АЗС в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае женщина за рулем Toyota, в салоне которой находились дети, снесла колонку на АЗС.

Все случилось в Уярском районе - на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». После наезда автолюбительница попыталась было дать по газам. Но ее остановили работники станции, вызвали инспекторов.

Тут и оказалось: 35-летняя женщина подшофе. В его крови нашли 0,78 мг/л алкоголя. Между тем она спокойно перевозила троих детей – от 9 до 12 лет. Кроме того, выяснилось, у водительницы нет ни прав, ни ОСАГО.

В результате автомобиль увезли на спецстоянку. Женщину задержали. Могли бы арестовать, но мировой судья решил ограничиться штрафом - в 30 тысяч - поскольку у задержанной есть маленькие дети. Ровно столько же придется выложить мужу нарушительницы, доверившему ей машину.

Вскоре за дело возьмется ПДН. Сотрудники инспекции накажут мать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.