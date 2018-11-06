2018-11-06T15:16:38+03:00
Происшествия

Пьяная бесправница с тремя детьми в салоне сбила колонку АЗС в Красноярском крае

Оказалось, автомобиль передал ей муж
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пьяная бесправница с тремя детьми в салоне сбила колонку АЗС в Красноярском крае.Пьяная бесправница с тремя детьми в салоне сбила колонку АЗС в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае женщина за рулем Toyota, в салоне которой находились дети, снесла колонку на АЗС.

Все случилось в Уярском районе - на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». После наезда автолюбительница попыталась было дать по газам. Но ее остановили работники станции, вызвали инспекторов.

Тут и оказалось: 35-летняя женщина подшофе. В его крови нашли 0,78 мг/л алкоголя. Между тем она спокойно перевозила троих детей – от 9 до 12 лет. Кроме того, выяснилось, у водительницы нет ни прав, ни ОСАГО.

В результате автомобиль увезли на спецстоянку. Женщину задержали. Могли бы арестовать, но мировой судья решил ограничиться штрафом - в 30 тысяч - поскольку у задержанной есть маленькие дети. Ровно столько же придется выложить мужу нарушительницы, доверившему ей машину.

Вскоре за дело возьмется ПДН. Сотрудники инспекции накажут мать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупнейшая выставка животных «Зоомир» пройдет в Красноярске
Клеща размером с ноготь сняли с собаки после снегопада в Красноярске
Вундеркинд из Красноярска покорил Максима Галкина лекцией о космосе
Вылетевший на встречку водитель «Крузера» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал за 400 км
В конкурсе «Открытка для мамы -2018» пока лидирует пластилиновая картина 6-летнего Ильи Анисимова
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Новые кадровые назначения произведены в правительстве Красноярского края
«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом
Новые школьные автобусы и машины скорой закупят для Красноярского края
Завтра в центре Красноярска изменится схема движения
Красноярский школьник уступил индийцу в конкурсе от создателей Google и Facebook
Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады
«Хонда» всмятку: в жестком ДТП под Красноярском погиб мужчина
«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы
Наталья Табаринцева возглавит объединенный бизнес ВТБ в Красноярске
ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска
ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза
Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев