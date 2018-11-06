2018-11-06T14:58:23+03:00
Происшествия

Вылетевший на встречку водитель «Крузера» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал за 400 км

Его нашли в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Вылетевший на встречку водитель «Крузера» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал за 400 км. Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области.Вылетевший на встречку водитель «Крузера» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал за 400 км. Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области.
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Около 5 часов утра 4 ноября в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области произошла смертельная авария. Водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, врезался в Nissan March и погубил человека.

- В салоне Nissan находились три женщины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В результате одна из них погибла. Ей было 27 лет.

Предварительно: в тот момент мужчина – кстати, тоже 27-летний житель Тайшетского района - был пьян. Испугавшись, он сбежал с места аварии. Бросил авто и скрылся, даже не оказав первую помощь пострадавшим.

Полицейские вычислили его за сутки. И нашли – в одной из больниц Красноярска. Почти за 400 км от места трагедии.

Сейчас идет доследственная проверка. Устанавливается, действительно ли он управлял машиной или все-таки был пассажиром. Если так, то куда же пропал водитель?

Если у вас есть сведения об этом ДТП, вы были его свидетелем, звоните +7(39563) 2-03-76.

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