2018-11-06T13:53:55+03:00
Конкурсы и тесты

В конкурсе «Открытка для мамы -2018» пока лидирует пластилиновая картина 6-летнего Ильи Анисимова

За его подарок маме проголосовали 514 раз
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Милой маме Фото: Личный архив участникаМилой маме Фото: Личный архив участника
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На сайте kp.ru продолжается голосование в конкурсе «Открытка для мамы -2018».

Более 600 ребятишек из Красноярского края являются его участниками и мечтают победить. Результат будет зависеть от количества набранных голосов.

Пока лидирует работу 6-летнего Илья Анисимова. Мальчик сделал в подарок своей маме картину из пластилина: прекрасные цветы в чудесной вазе. И подписал: «Милой маме».

«Открытка для мамы» - это традиционный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» в преддверии Международного Дня матери. В этом году мамы будут принимать поздравления 25 ноября. Напоминаем, что проголосовать можно сразу за нескольких участников конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. Не раньше. Только не забудьте авторизоваться через социальные сети.

Голосование продлится до 18 ноября. В финал попадут десять участников – лидеров голосования. 21 ноября – подведение итогов, а 23 ноября – торжественное награждение.

Проголосовать за наших участников можно на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».

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