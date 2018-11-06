В конкурсе «Открытка для мамы -2018» пока лидирует пластилиновая картина 6-летнего Ильи Анисимова
На сайте kp.ru продолжается голосование в конкурсе «Открытка для мамы -2018».
Более 600 ребятишек из Красноярского края являются его участниками и мечтают победить. Результат будет зависеть от количества набранных голосов.
Пока лидирует работу 6-летнего Илья Анисимова. Мальчик сделал в подарок своей маме картину из пластилина: прекрасные цветы в чудесной вазе. И подписал: «Милой маме».
«Открытка для мамы» - это традиционный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» в преддверии Международного Дня матери. В этом году мамы будут принимать поздравления 25 ноября. Напоминаем, что проголосовать можно сразу за нескольких участников конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. Не раньше. Только не забудьте авторизоваться через социальные сети.
Голосование продлится до 18 ноября. В финал попадут десять участников – лидеров голосования. 21 ноября – подведение итогов, а 23 ноября – торжественное награждение.
Проголосовать за наших участников можно на странице конкурса по этой ссылке.
Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».