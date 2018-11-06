2018-11-06T13:26:22+03:00
Экономика

ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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С начала 2018 г. ВТБ выдал свыше 1 млн кредитов наличными на общую сумму около 600 млрд рублей. Объем выдачи более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период 2017 г. Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 17%, превысив 1,078 трлн рублей.

На сегодняшний день более 3 млн клиентов ВТБ пользуются потребительскими кредитами. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.

Ежедневно ВТБ выдает более 4 тыс. кредитных карт. Рост среднего лимита по ним составил 23% и достиг 73 тыс. рублей.

«Кредиты наличными по-прежнему остаются одним из драйверов роста всего розничного рынка. ВТБ с начала года трижды улучшал условия по своим программам. В результате ставки по кредитам наличными уменьшились в среднем на 5 п.п.», - прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

В настоящее время в случае подключения страховки кредит на сумму 500 тысяч рублей и более доступен клиентам ВТБ по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч – 11,7%. Банк также облегчил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления займа по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок кредитования до семи лет.

ВТБ предлагает оформление кредитной карты по фиксированной ставке для массовой розницы в размере 26%, для пользователей сегмента «Привилегия» - 18%.

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