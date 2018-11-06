Новые кадровые назначения произведены в правительстве Красноярского края

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-06T13:24:22+03:00

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В правительстве Красноярского края – новые кадровые назначения. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Александр Усс. Должности членов правительства региона, курирующих финансово-экономический блок, получили три человека.

Итак, заместителем председателя, координирующим деятельность министра, который осуществляет государственное управление в области экономического развития, стал Сергей Верещагин.

Должность заместителя председателя, министра, отвечающего за управление в области финансов, занял Владимир Бахарь. Пост министра экономики и регионального развития получил Егор Васильев.

Напомним, на днях - 1 ноября - три кандидатуры согласовали на сессии Законодательного собрания края. В ходе своих выступлений Сергей Верещагин, Владимир Бахарь и Егор Васильев обозначили ключевые направления деятельности в новых должностях. И были поддержаны депутатами.