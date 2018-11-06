Новые кадровые назначения произведены в правительстве Красноярского края
В правительстве Красноярского края – новые кадровые назначения. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Александр Усс. Должности членов правительства региона, курирующих финансово-экономический блок, получили три человека.
Итак, заместителем председателя, координирующим деятельность министра, который осуществляет государственное управление в области экономического развития, стал Сергей Верещагин.
Должность заместителя председателя, министра, отвечающего за управление в области финансов, занял Владимир Бахарь. Пост министра экономики и регионального развития получил Егор Васильев.
Напомним, на днях - 1 ноября - три кандидатуры согласовали на сессии Законодательного собрания края. В ходе своих выступлений Сергей Верещагин, Владимир Бахарь и Егор Васильев обозначили ключевые направления деятельности в новых должностях. И были поддержаны депутатами.