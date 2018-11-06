Завтра в центре Красноярска изменится схема движения

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-06T14:41:38+03:00

Где нельзя будет проехать и оставить авто?

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Из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Итак, завтра краевое отделение коммунистической партии РФ проводит шествие, посвященное 101-й годовщине революции. Чтобы обеспечить безопасность его участников, принято решение 7 ноября с 9.00 до 12.00 запретить движение транспорта на следующих участках:

- проспект Мира (от Горького до Вейнбаума)

- улица Перенсона (от Ленина до Маркса)

- проезд вдоль здания РЖД (от Мира до Маркса)

- улица Обороны и проезд вдоль здания правительства края от Ленина до Мира

- улицы Диктатуры, Кирова (от Ленина До Маркса).

А уже сегодня, 6 ноября, с 19.00 до 13.00 7 ноября на данных участках запретят стоянку и остановку транспорта. Также в это время будет закрыта парковка у площади Революции.