2018-11-06T14:41:38+03:00
Общество

Завтра в центре Красноярска изменится схема движения

Где нельзя будет проехать и оставить авто?
Ася ЖУКОВА
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Завтра центр Красноярска перекроют из-за демонстрации.Завтра центр Красноярска перекроют из-за демонстрации.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Итак, завтра краевое отделение коммунистической партии РФ проводит шествие, посвященное 101-й годовщине революции. Чтобы обеспечить безопасность его участников, принято решение 7 ноября с 9.00 до 12.00 запретить движение транспорта на следующих участках:

- проспект Мира (от Горького до Вейнбаума)

- улица Перенсона (от Ленина до Маркса)

- проезд вдоль здания РЖД (от Мира до Маркса)

- улица Обороны и проезд вдоль здания правительства края от Ленина до Мира

- улицы Диктатуры, Кирова (от Ленина До Маркса).

А уже сегодня, 6 ноября, с 19.00 до 13.00 7 ноября на данных участках запретят стоянку и остановку транспорта. Также в это время будет закрыта парковка у площади Революции.

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