СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-06T11:25:03+03:00

Красноярский школьник уступил индийцу в конкурсе от создателей Google и Facebook. Фото: стоп-кадр видео Breakthrough Junior Challenge.

Изменить размер текста: A A

В международном конкурсе от создателей Google и Facebook одиннадцатиклассник из Красноярска уступил победу сверстнику из Индии.

Артем Кирсанов из гимназии №13 отправил на конкурс обучающих видео Breakthrough Junior Challenge свой ролик. Исследование школьника посвящено циркадным ритмам (биологическим процессам, связанным со сменой дня и ночи).

Парень был в шаге от победы. Вошел в число финалистов – его работу высоко оценили. Но у самого финиша стало известно: Артема обошел соперник из Индии Самей Годика.

Примечательно, что он занимается сходной темой. Выясняет, как циркадные ритмы сказываются на эффективности лечения. Для Самея это очень важно: его близкий человек живет с диагнозом синдром Паркинсона.

Теперь Бодика получит грант на обучение в 250 тысяч долларов, его учитель - 50 тысяч. А в школе откроют научную лабораторию стоимостью в 100 тысяч долларов.

Напомним, Артем – первый в России, кто дошел до финала этого конкурса. Сейчас он готовится к поступлению в престижный вуз. Без сомнения, парня ожидает большое будущее в науке. Давай, Артем, мы в тебя верим!