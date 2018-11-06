2018-11-06T10:17:26+03:00
Общество

Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады

В марте их передадут участникам игр
Ася ЖУКОВА
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Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады. Фото: пресс-служба администрации Красняорска.Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады. Фото: пресс-служба администрации Красняорска.
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Детсадовцы Красноярска готовят теплые вещи для гостей Универсиады-2019. Вяжут все собственными руками!

Как пришла такая идея? Ребята из детского сада № 257 (а еще их родители и педагоги) подумали: вдруг участники Игр, которые приедут их южных стран, забудут привести с собой экипировку для зимы, поясняют в главном управлении образования. Вот и решили организовать кружок рукоделия.

Теперь каждую неделю собираются вместе, чтобы вязать шарфы, рукавицы, шапки и снуды для иностранных спортсменов. 30 вещей уже готовы. А всего планируют смастерить более сотни и передать их гостям Универсиады.

- В преддверии Студенческих игр дети и взрослые могут присоединиться к проекту «Подарки своими руками», направленного на формирование дружелюбного и гостеприимного отношения у жителей Красноярска к участникам Зимней универсиады-2019, - рассказали в пресс-службе. - На базе школ, детских садов, центров дополнительного образования уже сейчас открыты творческие мастерские.

Также подростков от 15 до 17 лет приглашают в бесплатную школу болельщиков. Записаться можно здесь.

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