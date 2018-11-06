«Хонда» всмятку: в жестком ДТП под Красноярском погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-06T09:56:23+03:00

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В страшной аварии под Красноярском столкнулись «Хонда» и «ГАЗель», погиб человек. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

- ДТП произошло сегодня, 6 ноября, около 13 часов на Северном шоссе, в районе поселка Солонцы, - подтвердили в пресс-службу УГИБДД по краю. – Предварительно: «Хонда» выехала на полосу для встречного движения.

По ней в тот момент двигалась «ГАЗель». Удар был очень сильным. Салон иномарки буквально смяло. Ее водитель погиб на месте. Пострадал и мужчина, управлявший грузовиком. Получил травму головы.

По его словам, иномарку боком вынесло навстречу его автомобилю. Ничего сделать было невозможно.

Сейчас на месте работают дорожные инспекторы. Они выясняют все обстоятельства трагедии. Напомним, из-за непогода обстановка на трассах непростая. Снег, позже возможен гололед. Будьте осторожны!