2018-11-06T09:36:59+03:00
Происшествия

«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы

Куда звонить, если возникла нештатная ситуация?
Ася ЖУКОВА
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«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы.«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Снегопад, который продолжается третий день подряд, стал причиной нескольких ЧП на трассах Красноярского края.

Так, сегодня, на 82-м километре Р – 257 «Енисей» в снежную ловушку попал водитель грузовика с автоцистерной, сообщили в полку ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»:

- Самостоятельно выбраться он не мог. Экипаж, патрулировавший трассу, заметил транспортное средство и приступил к оказанию помощи. Инспекторы остановили большегруз и посредством троса помогли водителю выбраться из заснеженной обочины.

Чуть позже помощь понадобилась водителю «Нивы». На скользкой дороге он не справился с управлением - съехал в кювет. Полицейские вызвали на место дорожную технику. А затем посодействовали в буксировке авто на дорогу.

- Инспекторы призывают водителей выбирать скорость движения исходя из состояния дорожного полотна, а также не совершать резких маневров во избежание заносов. В случае возникновения нештатных ситуаций звонить по телефонам 112,102 и 127, - говорят в полку ДПС.

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