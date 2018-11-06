Наталья Табаринцева возглавит объединенный бизнес ВТБ в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-06T10:13:48+03:00

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Наталья Табаринцева с 1 января 2019 г. будет назначена управляющим ВТБ в Красноярском крае в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Наталья Табаринцева родилась в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончила Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 2002 года. В Группу ВТБ пришла в 2017 году на должность управляющего корпоративным филиалом банка ВТБ в Красноярске.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Наталья Табаринцева обладает большим опытом, что позволит ВТБ под её руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

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