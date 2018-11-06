Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-06T07:50:48+03:00

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Одиннадцать улиц в Красноярске остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в службе 005:

- Одно аварийное отключение по части Октябрьского и части Железнодорожного районов. В домах по следующим улицам: Баумана, Вербная, Курчатова, Ладо Кецховели, Можайской, Новосибирская, Пролетарская, Спартаковцев, Толстого. А также по проспекту Свободный и в переулке Уютный.

Восстановить снабжение обещают после 11, ориентировочно к 12 часам.

- 6 ноября в 05.30 зафиксировано технологическое нарушение в Октябрьском районе Красноярска, - пояснили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири». - Для восстановления энергоснабжения филиалом были незамедлительно направлены 2 оперативно-выездных бригады, укомплектованные спецтехникой, необходимыми материалами, инструментами, средствами связи и ГСМ. Все работы ведутся в тесном взаимодействии со специалистами с подразделениями регионального МЧС, районными и муниципальными органами власти.

Напоминаем, что в компании действует единый телефон горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).