2018-11-06T07:50:48+03:00
Общество

Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска

Восстановить снабжение обещают после 11 часов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска.Авария оставила без света жителей 11 улиц Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Одиннадцать улиц в Красноярске остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в службе 005:

- Одно аварийное отключение по части Октябрьского и части Железнодорожного районов. В домах по следующим улицам: Баумана, Вербная, Курчатова, Ладо Кецховели, Можайской, Новосибирская, Пролетарская, Спартаковцев, Толстого. А также по проспекту Свободный и в переулке Уютный.

Восстановить снабжение обещают после 11, ориентировочно к 12 часам.

- 6 ноября в 05.30 зафиксировано технологическое нарушение в Октябрьском районе Красноярска, - пояснили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири». - Для восстановления энергоснабжения филиалом были незамедлительно направлены 2 оперативно-выездных бригады, укомплектованные спецтехникой, необходимыми материалами, инструментами, средствами связи и ГСМ. Все работы ведутся в тесном взаимодействии со специалистами с подразделениями регионального МЧС, районными и муниципальными органами власти.

Напоминаем, что в компании действует единый телефон горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярский школьник уступил индийцу в конкурсе от создателей Google и Facebook
Детсадовцы вяжут теплые вещи для гостей красноярской Универсиады
«Хонда» всмятку: в жестком ДТП под Красноярском погиб мужчина
«Попали в снежный плен»: застрявшие в сугробах машины вытащили инспекторы
Наталья Табаринцева возглавит объединенный бизнес ВТБ в Красноярске
ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза
Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев
Теплая неделя в Красноярске завершится 20-градусными морозами
Набережную с новой сказочной подсветкой показали красноярцам
В Красноярске уложили асфальт в снег и грязь
Из заглохшей под вантовым мостом Красноярска лодки спасли двух рыбаков
«Мы на последней строчке»: Аленичев покинет «Енисей» только с компенсацией
Как селедки в бочке: в Красноярском крае полицейские задержали микроавтобус с гастарбайтерами
В Красноярском крае из-за сложных погодных условий в ДТП погибли 3 человека
Красноярцам рассказали, как пожаловаться на таксистов-нарушителей
Улицы Красноярска превратились в снежную кашу: водители недовольны
В Красноярске морж получил переохлаждение, купаясь в Енисее
В Красноярске из-за самодеятельности неизвестной организации без электричества остались Академгородок и Удачный
Красноярские спасатели обеспечат безопасность на объектах Универсиады
Красноярские борцы на турнире Бувайсара Сайтиева завоевали 11 медалей
В Красноярске жильцы дома через суд закрыли фермерский магазин
Конфликт со стрельбой на трассе под Красноярском закончился уголовным делом
В Красноярске на следующей неделе будет тепло и снежно
Красноярский дрифтер стал чемпионом мира на соревнованиях в Японии
В Красноярске в рамках турнира по борьбе открыли выставку, посвященную Бувайсару Сайтиеву
Ретрофутуризм и неоновые мутанты: рассказываем, как прошла Музейная ночь в Красноярске
В Хакасии сгорел дом известного депутата: он подозревает поджог