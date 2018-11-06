2018-11-06T07:21:54+03:00
Общество

Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев

Приглашаем всех!
Ася ЖУКОВА
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Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев. Фото: Роев ручей.Новый год с оленями и хаски устроит «Роев ручей» для красноярцев. Фото: Роев ручей.
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«Роев ручей» пригласил красноярцев встретить Новый год в компании хаски и северных оленей. Парк флоры и фауны подготовил для гостей необычную программу:

- Это уникальное предложение – новогодний праздник в «Роевом ручье». Настоящий зимний лес, снежные фигуры, яркая новогодняя атмосфера, детские горки, звери со всех уголков нашей планеты и, конечно, Дед Мороз.

Все начинается в день рождения Деда Мороза 18 ноября. С этого дня свои двери откроет «Почтариумъ» - волшебная почта Деда Мороза. Здесь, в заимке на территории Парка динозавров, каждый маленький и большой ребенок сможет написать письмо новогоднему волшебнику.

С 10 декабря стартуют детские новогодние утренники, вечерние дискотеки и новогодние программы, в которых участвуют настоящие северные олени, хаски, самоеды, а также сказочные персонажи.

Но это далеко не все! Для участников предусмотрено несколько вариантов проведения новогоднего праздника. Они смогут не только повеселиться на свежем таёжном воздухе, но и согреться в уютной заимке Деда Мороза, а также в гостях у экзотических животных.

Ждем всех!

Подробности по телефону 294-20-20 или 269-80-80 (доп.501).

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