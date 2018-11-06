2018-11-06T06:58:34+03:00
Общество

Теплая неделя в Красноярске завершится 20-градусными морозами

Они ударят к выходным
Ася ЖУКОВА
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Теплая неделя в Красноярске завершится 20-градусными морозами.Теплая неделя в Красноярске завершится 20-градусными морозами.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Короткая рабочая неделя в Красноярске будет теплой, но завершится 20-градусными морозами. Об этом рассказали синоптики гидрометцентра.

Со вторника по пятницу включительно в городе ожидается плюсовая температура. От нуля до + 3 градусов. Правда, ночь с 6 на 7 ноября будет холодной, до минус 14. А потом опять вернется тепло.

Однако вскоре резко похолодает. С пятницы на субботу столбики термометров опустятся до отметки минус 18. К утру будет уже минус 12. А на следующий день – минус 18. Понятно, что и ночи выдадутся морозными, до минус 20 градусов.

Так что утепляемся, готовимся к холодам. Ведь в начале следующей недели на оттепель тоже рассчитывать не приходится. Днем обещают минус 12, ночью до минус 20.

- Крепитесь, люди, лето не скоро, - пишут в соцсетях. - Зато скоро Новый год, что тоже неплохо!

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