В Красноярске уложили асфальт в снег и грязь
В Красноярске уложили асфальт поверх снега и грязи. О дорожных работах «не в сезон» рассказали очевидцы.
Действительно, в Красноярске третий день валит снег. Поскольку морозы еще не пришли, он быстро превращается в кашу.
… И вот на днях в соцсетях появилось видео: как в непогоду кладут асфальт.
- Прямо под мокрым снегом, - поделились проезжающие здесь автомобилисты. – Картина, прямо скажем, странная.
Напомним, дорогу Красноярск – Солонцы открыли полностью вечером 4 ноября:
- Подрядчики засыпали грунтом место строительства подземного пешеходного перехода на проспекте Котельникова и уложили нижний слой асфальта. Переход законсервирован - до весны.
И тут – такое видео. По словам автора, Олега Панченко, оно снято на следующий день, 5 ноября, на кольце улицы Брянской.
Отметим, синоптики обещают мокрый снег всю неделю. Привыкаем: зима близко.