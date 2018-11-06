2018-11-06T06:15:21+03:00
Общество

В Красноярске уложили асфальт в снег и грязь

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске уложили асфальт в снег и грязь. Фото: Олег ПАНЧЕНКО, соцсети.В Красноярске уложили асфальт в снег и грязь. Фото: Олег ПАНЧЕНКО, соцсети.
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В Красноярске уложили асфальт поверх снега и грязи. О дорожных работах «не в сезон» рассказали очевидцы.

Действительно, в Красноярске третий день валит снег. Поскольку морозы еще не пришли, он быстро превращается в кашу.

… И вот на днях в соцсетях появилось видео: как в непогоду кладут асфальт.

- Прямо под мокрым снегом, - поделились проезжающие здесь автомобилисты. – Картина, прямо скажем, странная.

Напомним, дорогу Красноярск – Солонцы открыли полностью вечером 4 ноября:

- Подрядчики засыпали грунтом место строительства подземного пешеходного перехода на проспекте Котельникова и уложили нижний слой асфальта. Переход законсервирован - до весны.

И тут – такое видео. По словам автора, Олега Панченко, оно снято на следующий день, 5 ноября, на кольце улицы Брянской.

Отметим, синоптики обещают мокрый снег всю неделю. Привыкаем: зима близко.

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