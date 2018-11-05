2018-11-05T14:30:38+03:00
Происшествия

Как селедки в бочке: в Красноярском крае полицейские задержали микроавтобус с гастарбайтерами

На 7 сидениях ехали 18 пассажиров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае полицейские задержали микроавтобус с гастарбайтерамиВ Красноярском крае полицейские задержали микроавтобус с гастарбайтерамиФото: Мария ЛЕНЦ
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На улицах Канска сотрудники дорожной полиции задержали грузопассажирский фургон «Мерседес». Ехал он из Забайкалья в одну из республик в ближнем зарубежье. За рулем – 36-летний иностранный гражданин. Конструкция автомобиля такова, что в нем могут ехать только 7 пассажиров. Однако когда госавтоинспекторы попросили выйти всех из фургона для проверки документов, оказалось, что пассажиров – 18 человек. Все они возвращались к себе на родину из Забайкальского края, где работали вахтовым методом.

- В отношении водителя сотрудники дорожно-патрульной службы составили административные материалы за управление транспортным средством при наличии неисправностей и нарушение правил перевозки пассажиров. Водителю было выдано требование о прекращении пассажирской перевозки, а пассажиры воспользовались услугами официальных перевозчиков, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГИБДД Канска.

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