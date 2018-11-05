2018-11-05T14:00:48+03:00
Происшествия

В Красноярском крае из-за сложных погодных условий в ДТП погибли 3 человека

И еще троих увезли в больницу с травмами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае из-за сложных погодных условий в ДТП погибли 3 человека. Фото: "ЧП Канск"В Красноярском крае из-за сложных погодных условий в ДТП погибли 3 человека. Фото: "ЧП Канск"
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В Красноярском крае из-за сложных погодных условий в страшном ДТП погибли три человека. Еще троих увезли в больницу с серьезными травмами. Информация появилась сегодня утром, 5 ноября, в социальной сети, в группе «ЧП Канск». В краевой полиции сообщили о подробностях трагедии.

По предварительным данным, все произошло на 939 километре автодороги Р-255 «Сибирь», недалеко от села Новопятницкое. Водитель автомобиля «Тойота» двигался в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он ударился об отбойник, развернулся и столкнулся с автомобилем «Нива». В «Ниве» погибли водитель и пассажир, также на месте происшествия погибла пассажирка иномарки. Еще три человека с различными травмами были доставлены в больницу, среди них – 8-летний ребенок.

Дорожные полицейские проводят проверку, устанавливают все причины случившегося. Одной из таких причин стала погода – из-за снегопада на трассах Красноярского края плохая видимость и очень скользкая дорога. Социальные сети с утра пестрят сообщениями о ДТП.

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