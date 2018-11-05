Красноярцам рассказали, как пожаловаться на таксистов-нарушителей

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-05T11:51:12+03:00

Для этого есть специальный телефон горячей линии

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Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как можно пожаловаться на работников такси, которые нарушают потребительские права своих клиентов. А также на службу кершеринга. Для этого существует горячая линия, звонки на которую совершенно бесплатны. Достаточно набрать номер и описать ситуацию. А также спросить, какие права и обязанности есть у гражданина, который решил воспользоваться услугами такси или кершеринга. Горячая линия проходит с 5 до 19 ноября.

Получить консультации по вопросам оказания транспортных услуг, защите прав потребителей, безопасности пользования данной категорией услуг можно по телефону: (391) 226-89-50.

- В рабочие дни – с 10.00 до 17.00 часов. В пятницу – до 16 часов. Перерыв на обед с 12 до 12 часов.

- В выходные дни – с 10.00 до 17.00 часов.

Также можно оставить обращение можно на официальном сайте Управления в разделе «Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц».