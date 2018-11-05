Улицы Красноярска превратились в снежную кашу: водители недовольны

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-05T11:15:33+03:00

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В Красноярске третий день идет снег. И автомобилисты недовольны: проезжая часть превратилась в снежную кашу. С одной стороны, снег сыпется постоянно, тепло, вот он и тает. С другой стороны, водители удивлены: почему дороги никто не чистит? Где же та новая снегоуборочная техника, которую недавно мэрия закупила для обслуживания улиц.

А может, гадают красноярцы, дело в новом реагенте, которые используют дорожно-коммунальные службы? По словам генерального директора МП «САТП» Павла Креско, предстоящей зимой они будут использовать на дорогах новый реагент – бионорд, который протестировали в прошлом году. В сравнении с песчано-соляной смесью он эффективнее в несколько раз. К тому же не забивает ливневую канализацию.

Помимо нового реагента власти внедрили еще несколько новаций в части содержания городского пространства. Прежде всего, мобильное согласование всех работ с главами районов – чтобы понимать, на каких улицах нужно проводить уборку улиц в первую очередь. Итак, зима уже началась, поэтому горожане хотят увидеть новую технику в действии.

Зима испытывает на прочностьФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ